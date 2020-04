La collection La Première : Appel en absence, de Deborah Gros sur Auvio

Appel en absence est un formidable documentaire sur les femmes qui quittent tout, dans un mouvement paradoxal, pour leurs enfants. Ces femmes viennent d'Amérique du Sud , une partie de leur cœur est en Amérique et l'autre en Europe. Nous sommes à Madrid. Un lieu quasi quotidien de la vie de ces femmes c'est le « locutorio », ces cabines téléphoniques qui restent le cordon les reliant à leurs enfants. Deborah Gros les a apprivoisées peu à peu et nous donne une création qui est au carrefour des vies de ces femmes ; elle s'est faite toute petite et discrète pour nous donner cette intimité qui ne peut vivre qu'à la radio. Deborah s'est ensuite rendue Quito en Equateur où elle a rencontré les deux fils de Marta.

C'est une autre histoire et c'est pour la semaine prochaine.



Mixage de Vincent Venet, une réalisation de Deborah Gros avec les voix de Nora Gonzalez, Noemi Balseca, Edith Nunez, Maria Magdalena Cueva, Mercedes et Martha.

Et les voix en français de Laura Rojas Godoy, Anna Bettschen, Sauce Ena, Paula Mendoza, Elena Munoz et Naira Rodrigo.

