La collection La Première : Le 5e membre de la famille (1/2) sur Auvio

Le 22 mars 1999 Pierre Gerbaud, musicien à la retraite, se fait voler son violoncelle chez lui. Un Testore, unique, une merveille de 1719.

Suite à ce vol, il tombe malade et sa fille Anne-Sophie entreprend de mener une enquête pour retrouver l'instrument.



Au journaliste qui interroge Anne-Sophie quelques temps après avoir retrouvé la trace du violoncelle à Hong-Kong, sa fille Anne-Catherine répond alors: "La santé de mon père est des plus précaires. Il sait que j'ai retrouvé l'instrument et je voudrais maintenant qu'il puisse le récupérer, le toucher, et sortir de cette dépression dans laquelle il a sombré. Le temps presse..."



Lisant cet article, Yves Robic comprend que l'intuition qu'il avait eue lors de sa première rencontre avec Anne-Catherine Gerbaux était juste. Au-delà de l'enquête, il s'agit bien de l'histoire de ce lien entre un père, une fille et un violoncelle. L'instrument a été volé par un musicien chinois et le violoncelle devient un trait d'union bouleversant entre la fille et son père : la beauté de la relation filiale, les photos qu'Anne Sophie montre au réalisateur, la quête de l'instrument, le suspense policier fondent un récit radiophonique intense et nostalgique.



Le cinquième membre de la famille, c'est signé Yves Robic. Une enquête magnifique qu'il nous restitue, revenant sur les lieux géographiques et mentaux d'une recherche qui nous tient en haleine pendant deux épisodes.