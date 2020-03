La collection La Première : La réponse de la baleine à bosse sur Auvio

Où nous entrons en dialogue musical avec les baleines à bosse. Une enquête sonore très émouvante tournée en pleine saison baleinière à la Réunion.

Ce documentaire est le fruit d'un projet art-science que mène Aline Pénitot depuis 2012 avec le bioacousticien Olivier Adam et le CNRS.

Elle a en effet découvert des analogies sonores stupéfiantes entre les baleines à bosse et le basson. De sorte que ni Olivier Adam, ni Sophie Bernado, bassoniste, ni Aline Pénitot ne savaient dire quand on l'entend, s'il s'agit d'un chant de baleine ou de basson ! À partir de là, Aline développe une interface d'échanges sonores sous-marine humain-baleine. Puis, elle est partie avec l'interface, un haut-parleur aquatique et des micros sous-marins, à la Réunion, au sein de l'association d'observation des cétacés Abyss. Elle a enregistré chaque situation, chaque sortie, chaque chant, chaque souffle de baleine et surtout chaque réponse aux stimulations sonores. Car, oui, il y a eu réponse. Et cette enquête sonore va le montrer !

Un projet soutenu par le fonds Gulliver et la bourse Pierre-Schaeffer- brouillon d'un rêve de la Scam et du dispositif La Culture avec la Copie Privée.

Mixage : Pierre Devalet