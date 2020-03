La collection La Première : Radio Syria (2/2) sur Auvio

Radio Syria ce sont des histoires vécues par 17 Syriens, tous réfugiés en Belgique.

Ils ont renoué avec leurs histoires de guerre à travers un processus d'une vingtaine d'ateliers, et nous les restituent sous la forme d'une narration-fiction : des premières intimidations, en 2011, à leur récent exil, en passant par les manifestations, les arrestations, les bombardements, et des violences de toutes sortes.

Cette création sonore, dont ils sont les auteurs, narrateurs, personnages principaux et acteurs, donne à entendre leurs voix, celles de femmes et hommes du peuple, et affirme que ceux qui viennent d'ailleurs vivent ici, et que ni eux, ni leurs histoires, ne nous sont plus étrangers.

Chaque participant a livré un souvenir marquant vécu personnellement au début des soulèvements ou pendant la guerre en Syrie, dans une chronologie de la violence.

Avec eux, nous sommes à Bruxelles et nous nous croyons en Syrie, par la force et la beauté du son qui nous enveloppe et nous emmène dans l'intimité de ces vies blessées, reconstruites par le patient travail mené par Maëlle Grand-Bossi et Cyril Mossé.

Un moment bouleversant de radio aux confins du récit et du réel.



Radio Syria de Cyril Mossé et Maëlle Grand-Bossi a obtenu le prix documentaire 2017 de la SCAM.

Avec le soutien de Gulliver, soutenu par la RTBF, la Promotion des Lettres, la SACD, la SCAM, la SACD France et la SCAM France, la SSA et Pro Litteris et le soutien du Fonds d'aide à la création Radiophonique.