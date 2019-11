La collection La Première : Le Prince oublié, épisode 1 : La jeunesse et la formation sur Auvio

Le Prince oublié, une série en 4 épisodes

Charles le Régent et le Roi Léopold III : une longue histoire d'amour-haine unit ces deux frères. De l'enfance jusqu'à leur mort, ils entretiendront des relations complexes faites de jalousie, de déceptions et d'amertume. Eric Loze a enquêté et raconte le roman familial de ces deux hommes unis par le sang mais séparés par l'Histoire. Des comédiens pour lire les lettres, les archives Sonuma de l'époque et le récit d'Eric Loze commenté par Pascale Tison, Fabienne Pasau, Camille Dupon-Lahitte : un saut dans l'histoire intime et collective.

Charles et Léopold, héritiers de la dynastie belge, connaîtront des destins tragiques. Marqués à vie par la figure autoritaire de leur père Albert Ier et par l'attitude ambiguë de leur mère la Reine Elisabeth, ils ne parviendront jamais à exister l'un à côté de l'autre.

Avec les voix de Jean Fürst dans les lettres de Léopold III, Philippe Drecq dans celles d'Albert Ier, Frédéric Dussenne, dans celles de Charles.

Ce dimanche, 1er épisode:

Charles est un petit garçon oisif, rêveur, turbulent et désobéissant, le mal-aimé de la fratrie, plus proche de sa sœur Marie-José que de son grand frère Léopold, le premier dans l'ordre de succession, l'enfant modèle aux airs supérieurs qui a toujours recueilli les faveurs de sa mère, Elisabeth. Léopold et Charles sont envoyés en Angleterre pendant la Première guerre mondiale, où ils feront leurs études.

Au fil du temps, il y a de plus en plus de distance entre Charles et sa famille. Il se sent incompris, mal-aimé, voire négligé par sa mère et méprisé par son frère Léopold.

Jusqu'au décès d'Albert en 1934, les relations entre le père et le fils restent tendues, compliquées.

Une réalisation d'Adrien Pinet pour Par Ouï-dire.