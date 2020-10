Fred Jannin vous ouvre les portes de sa collec, et vous y découvrez tous les personnages réels, souvent des anonymes croisés au détour de reportages du JT, qui l’ont inspiré… Cette semaine on découvre ou redécouvre un personnage culte des SNULS, repéré dans un feuilleton par Fred, et qui a quand meme fini bourgmestre de Bruxelles : Michel Demaret