La chute de Lehman Brothers - Entrez sans frapper - 07/09/2018

La chute de Lehman Brothers, en 2008, a plongé la planète dans une gigantesque récession. Dans une enquête captivante, Jennifer Deschamps se penche sur ce qui a causé la perte d'une banque au-dessus de tout soupçon. Il y a 10 ans, le 15 septembre 2008, la banque d'investissement Lehman Brothers est officiellement déclarée en faillite, la suite de la crise financière mondiale née dans le sillage de la crise des subprimes (crise financière qui toucha le secteur des prêts hypothécaires à risque aux États-Unis). Lâchée par le gouvernement et sans repreneur, la vénérable banque d'investissement, fondée à New York en 1850, disparaît en laissant à ses créanciers une dette de plusieurs centaines de milliards de dollars. Lancée depuis plusieurs années dans une course folle au profit, cette grande institution financière, dirigée par Richard Fuld, a développé des prêts hypothécaires à risques, rapidement devenus emprunts toxiques. Accordés à des ménages modestes voire sans revenus, ces subprimes ont permis à des centaines de milliers d'Américains de devenir propriétaires de leur logement. Mais en 2007, lorsque la bulle immobilière éclate, la remontée de taux d'intérêts gonfle les traites que les emprunteurs ne peuvent plus rembourser. Une vague de saisies s'abat sur les États-Unis, et notamment sur la Californie... Il sera aussi question du livre "La chute des frères Lehman" de Stefano Massini, qui paraît chez Globe. Véritable saga familiale, Stefano Massini fait le récit d'une épopée, de la success story à la déchéance...

