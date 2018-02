La chronique de Matin Première - La culture populaire et la culture savante s’opposent-elles? -...

Le philosophe Michel Onfray a sous-entendu sur la radio Europe 1 que la culture populaire et la culture savante s’opposent.

Il déclarait : « Les chansons de l’époque de France Gall étaient plus en avance que la philosophie ». Pour bien des générations, la musique véhicule pourtant bien plus d’idées que les discours des philosophes. Alors faut-il opposer la culture intellectuelle et la culture populaire ? Ou bien sont-elles complémentaires ?