La VRT diffuse actuellement en télévision la série "Kinderen van de colonie", un documentaire en six parties qui apporte un autre regard sur ce chapitre de la Belgique. Il donne la parole à tous : jeunes, vieux, Congolais, Belges, d’ici et de là-bas. Les six épisodes en version sous-titrée sont à voir sur le site en français de la VRT flandreinfo.be