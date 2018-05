La chronique de Joyce Azar - Nora Monsecour, la vraie héroïne du film "Girl" - 23/05/2018

Girl, le film du réalisateur belge Lukas Dhondt, a remporté quatre prix au Festival de Cannes. Le film est inspiré de l’histoire de Nora, jeune danseuse, née dans le corps d’un garçon, Aaron. Emprisonnée dans ce corps de garçon, Nora décide à 12 ans de choisir la transition et suit différents traitements médicaux. Et à 18 ans, elle se fait opérer. Une histoire qui aidera peut-être d’autres personnes dans le même cas et fera peut-être aussi changer la mentalité.