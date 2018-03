La vie et les œuvres de Léopold II, une pièce d’Hugo Claus, actuellement jouée au théâtre flamand de Bruxelles. La pièce, jouée une première fois en 1970, est une satire et une critique de la Belgique coloniale. Elle avait été jouée en 2003 dans le quartier Matongé et même à Kinshasa sans que cela pose le moindre problème. Pourquoi cette version 2018 est-elle mal perçue ?