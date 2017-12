La centième d'un Samedi d'Enfer avec B.J. Scott - Un samedi d'Enfer - 23/12/2017

Aujourd'hui, Un Samedi d'enfer vous propose une invitée en or pour sa centième émission!! BJ Scott, musicienne, chanteuse et juge dans l'émission The Voice, vient festoyer avec Florence Hainaut, Myriam Leroy, Pierre Kroll, Bruno Coppens et Nicolas Buytaers cette émission bien spéciale! Nous vous proposons de revivre cet évènement ainsi que de profiter des talents de BJ à la guitare! Joyeux noel de la part de l'équipe et merci de votre fidélité!!