La carte postale européenne - Du "co-living" en Suède - 29/06/2019

La carte postale cette semaine nous emmène en Suède. Nous allons nous parler de co-living, ou vie en communauté... ce principe qui consiste à investir une maison ou un immeuble ou chacun a son espace privée - une chambre et une salle de bain – mais partage tout le reste : le salon, la salle à manger, ou le bureau pour travailler. Un concept qui ne concerne plus seulement les étudiants et qui s’est concrétisé de manière spectaculaire à Stockholm, au K9, ou Kay Nine. C’est un immeuble d’un quartier chic de Stockholm où quatre étages sont partagés par plus de cinquante personnes. Une vie à 50 t