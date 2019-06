La carte postale européenne - Ile de la Réunion: une route sur la mer - 15/06/2019

Notre carte postale cette semaine nous emmène à la Réunion...Théâtre d'un chantier d'une ampleur inédite : la construction d'une route de 12km, bâtie en mer, sur digue et pilotis, entre falaises et océan indien. Une route conçue pour tenir 100 ans, en résistants aux vagues et aux vents cycloniques. L'Union européenne co-finance les travaux à hauteur de 160 millions d’euros, aux côtés de la Région Réunion. Pour l'heure 60% de l'ouvrage est réalisé. Coup d'oeil sur ce chantier de tous les superlatifs, avec Anna Bellissens.