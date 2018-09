La carte postale européenne - Bruxelles : Tour de Babel - 15/09/2018

La carte postale cette semaine ne nous emmène pas très loin. On reste à Bruxelles, direction la Place du Luxembourg. Là-bas, sont organisés depuis une dizaine d’années des afterwork le jeudi soir, devenus « the place to be ». Un lieu réputé pour être un nid de fonctionnaires européens. Ce sont justement ces idées préconçues que notre Marianne De Roucy a voulu faire partir en fumée ! Anglais, Espagnols, Roumains, Suédois, Français… Elle y a rencontré des jeunes provenant des 28 Etats de l’Union. Une véritable tour de Babel ! (R)