La carte postale nous emmène au Royaume Uni. Le pays des royal weddings, des pubs et de James Bond… Et bien figurez-vous que le MI6, le service de renseignement extérieur de Sa gracieuse Majesté cherche désormais à se distancer de l’image du plus célèbre des agents secrets. C’est ce que va nous expliquer notre correspondante sur place Amandine Alexandre. (R)