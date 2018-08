La carte postale européenne - 04/08/2018

Budapest a accueilli 3,5 millions touristes l’an dernier, le double d’il y a 8 ans. Le centre-ville de la capitale hongroise, où les bars sont ouverts toute la nuit, est devenue la nouvelle coqueluche des fêtards. On ne compte plus les hordes de touristes britanniques venus enterrer leur vie de garçon.

Tout cela entraîne des nuisances pour les habitants qui n’en peuvent plus. le dimanche 18 février dernier, un référendum local était organisé. « Voulez-vous que les bars ferment à minuit ? » c’était la question posée aux résidents de l’arrondissement. A la veille du vote, Florence La Bruyère