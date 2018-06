La carte postale européenne - La Suède : la crise migratoire et le cricket - 30/06/2018

Nous vous emmenons en Suéde à présent, La Suède ou généralement lorsque l’on parle sport, on parle surtout football, handball, ou hockey sur glace. Le cricket, vous savez, ce sport qui se pratique avec une batte et une petite balle de cuir et qui est joué par des millions de personnes en Grande Bretagne et dans les anciennes colonies britanniques, était jusqu’à ces dernières années quasi-inconnu sur les pelouses du royaume scandinave. Mais la crise migratoire changé la donne. Avec 65 clubs, un championnat, et plus de 2000 licenciés, le cricket explose en Suède. C’est notre carte postale de l