La bulle de Josef SCHOVANEC. Au Cameroun et en Afrique de l’Ouest, les pygmées font l’objet du plus grand respect. On loue même leur sagesse. Il sont très discrets en se tenant à l’écart. Etre présent sans l’être. Sur terre, d’autres peuples vivent également de cette manière. Alors, la discrétion ne serait-elle pas l’apanage d’une vie de qualité ?