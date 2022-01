La bonne année des 5 heures : sur Auvio

Le diabolique showrunner René Michiels a tendu un piège grossier à nos amis Rudy Léonet et Hugues Dayez. En faisant mine de les inviter pour le réveillon dans un hôtel-casino 5 étoiles, il a refermé sur eux un piège plus cruel qu'un épisode de Squid Game. Chaque jour à 16h00, René fera tourner la grande roue qui s'arrêtera au hasard sur une année. Mais s'agira-t-il de La bonne Année? Et 12 coups de minuit sonneront-ils comme le glas pour Rudy et Hugues? La réponse, tous les jours à 16h00, du 27 décembre 2021 au 7 janvier 2022, sur La Première. Faites vos jeux. Rien ne va vraiment plus ...

