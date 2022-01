2002 Cinéma : Irréversible (Gaspard Noé), A l’ombre de la haine (Marc Forster) et Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (Alain Chabat) Musique : Voulez-vous (Abba), Something Stupid (Robbie Williams & Nicole Kidman), Mon amant de la Saint-Jean (Patrick Bruel), Without Me (Eminem), Millésime (Pascal Obispo) et The Ketchup Song (Las Ketchup)