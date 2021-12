1969 Musique : 69, année érotique (Serge Gainsbourg & Jane Birkin), Daydream (Wallace Collection), Summer of 69 (Bryan Adams), Cold Turkey (John Lennon), Eloise (Barry Ryan) et Le sirop Typhon (Richard Anthony) Cinéma : L’armée des Ombres (Jean-Pierre Melville), Le boucher (Claude Chabrol), Que la bête meure (Claude Chabrol) et Le cerveau (Gérard Oury)