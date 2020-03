Le Mug - Invité 2 : 4ème édition du festival "La Belle Hip Hop" sur Auvio

La 4ème édition du festival « La Belle Hip Hop », dédiée aux femmes, aura lieu ce dimanche 8 mars, précisément à la date de la Journée internationale des Femmes, décrétée par l'ONU. Des artistes de neuf pays sont invitées. L’évènement met en valeur la nouvelle vague féminine qui déferle dans le rap game, un milieu encore essentiellement masculin. Aujourd’hui et depuis quelques années, rappeuses, (break-)danseuses, graffeuses investissent les scènes et la rue avec ferveur et détermination pour inverser la tendance. Avec Fatima Elajmi, la directrice du festival.