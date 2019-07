La Belgique en question(s) - 19/07/2019

Quelques jours avant la Fête nationale, Arnaud Ruyssen vous propose un documentaire radiophonique consacré à la Belgique et à ses crispations communautaires à répétition. La Belgique en Question(s), 3 épisodes de 40 minutes à découvrir ces 17, 18 et 19 juillet `19 à 18h20 sur La Première et sur Auvio.



Un docu radio inédit en 3 numéros de 40 minutes :

Le grand fossé (le mercredi 17 juillet de 18h20 à 19h)

Tant que le lion aura des dents (le jeudi 18 juillet à 18h20)

Et maintenant, on fait quoi ? (le vendredi 19 juillet à 18h20)



Épisode 1 : Le grand fossé

La NVA a-t-elle raison ou tort de parler de deux démocraties ? Sur ce petit territoire, y a-t-il deux peuples ? Deux économies ? Le fossé est-il en train de se creuser encore ?



Épisode 2 : Tant que le lion aura des dents

Toute l'histoire des mouvements flamand et wallon depuis le milieu du 19e siècle jusqu'aux dernières élections et les 44% obtenus par les partis séparatistes. Pourquoi le nationalisme flamand est-il encore aussi fort aujourd'hui ?



Épisode 3 : Et maintenant, on fait quoi ?

Prendre du recul et explorer tous les scenarii possibles. Quelles sont les grandes options ? Le confédéralisme, pur et dur ? Une forme de re-fédéralisation ? Peut-on encore reconstruire des ponts ?



Au fil de cette série, Arnaud Ruyssen s'entoure de 7 témoins belges privilégiés, francophones et néerlandophones :



2 éditorialistes : Béatrice Delvaux (Le Soir) et Jan Segers (Het Laatste Nieuws)

2 historiens : Chantal Kesteloot (ULB et CEGESOMA) et Marc Reynebeau (De Standaard)

2 économistes : Benoît Bayenet (ULB) et Geert Noels (ECONOPOLIS)

1 politologue : Vincent de Coorebyter (ULB et CRISP)



La série est illustrée musicalement par une programmation 100 % jazz belge, concoctée par Laurent Graulus. Le jazz, avec ses improvisations permanentes et ses thèmes récurrents, est aussi une jolie métaphore de la belgitude.

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN