Arnaud Ruyssen vous propose un documentaire radiophonique consacré à la Belgique et à ses crispations communautaires à répétition. Épisode 3 : Et maintenant, on fait quoi ? Prendre du recul et explorer tous les scenarii possibles. Quelles sont les grandes options ? Le confédéralisme, pur et dur ? Une forme de re-fédéralisation ? Peut-on encore reconstruire des ponts ?