La Belgique en question(s) 2/3 - Episode 2: tant que le lion aura des dents - 18/07/2019

Arnaud Ruyssen vous propose un documentaire radiophonique consacré à la Belgique et à ses crispations communautaires à répétition. Épisode 2 : Tant que le lion aura des dents Toute l’histoire des mouvements flamand et wallon depuis le milieu du 19e siècle jusqu’aux dernières élections et les 44% obtenus par les partis séparatistes. Pourquoi le nationalisme flamand est-il encore aussi fort aujourd’hui ?