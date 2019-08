La Belgique criminelle - Le crime de la rue Royale, 1956 (Bruxelles) - 16/08/2019

Un triple assassinat est commis dans un immeuble de la rue Royale. On retrouve le corps d'un vieillard, le général Deisser, de sa belle-sœur et de sa servante. Un vol a été commis. Le triple crime aurait été commis par un coiffeur de la chaussée de Haecht qui avait besoin d'une importante somme d'argent pour éponger ses dettes. Condamné à mort, il sera gracié par le roi et purgera une peine de travaux forcés à la prison de Louvain.

