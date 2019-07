Récit de grands faits divers jugés en Belgique entre 1850 et les années '30. Avec l'aide d'un historien, Jean-Louis Lahaye raconte ces grandes affaires criminelles, jugées aux assises, qui ont secoué la sociéte et les médias à leur époque. C'est notre histoire qui esr scrutée, celle des criminels, mais aussi celle de nos villes et de nos campagnes.

