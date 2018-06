La BD "Morts par la France " - Entrez sans frapper - 21/06/2018

Pat Perna et Nicolas Otero, les auteurs de la BD « Morts par la France » (Les Arènes).



« L'Histoire est une compagne de voyage intransigeante et parfois impitoyable... Elle vous fait prendre des chemins escarpés, des sentiers semés de pièges, d'embûches et de déceptions. Celle que je m'apprête à vous raconter a été trop longtemps dissimulée. Enfouie sous des tonnes de mensonges, sous des tombereaux d'hypocrisie. Mais la vérité est comme la vie, elle trouve toujours un chemin. » Le 1er décembre 1944, à Thiaroye, au Sénégal, l'armée coloniale française ouvre le feu et assassine des centaines de soldats « indigènes », anciens prisonniers de guerre. Depuis, l'État français ment sur cet épisode tragique en niant ce meurtre de masse. Armelle Mabon, historienne, se bat depuis vingt ans pour rétablir la vérité. Morts par la France rend hommage à ces soldats oubliés et tente de réhabiliter leur honneur bafoué.

Émission Entrez sans frapper