Le Mug - Invité 2 : Les meilleurs documentaires sur l'art sur Auvio

Pleins feux sur la 19e édition du Brussels Art Film Festival. Du 14 au 17 novembre, le BAFF part à la découverte des meilleurs documentaires sur l'art produits tout récemment en Belgique et voyage dans le monde entier avec des coups de cœur totalement inédits. L'occasion de les voir à BOZAR, CINEMATEK et l'ISELP. On découvre ce festival en compagnie de Sarah Pialeprat, directrice et programmatrice du festival.