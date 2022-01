La présidentielle française approchant à grand pas, Pierre MARLET ressuscite chaque lundi les élections présidentielles de la Ve république. Aujourd’hui, l’élection présidentielle de 1969 qui voit s'opposer au second tour l’ancien Premier ministre gaulliste Georges Pompidou (44,5 %) et le démocrate-chrétien et centriste Alain Poher.