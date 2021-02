L'International, l'Europe et regards de philosophe, historien, scientifique,... - Sandro CALDERON nous parle de l’Europe de l’espace ce vendredi. L’agence spatiale européenne recrute de nouveaux astronautes. Certain.e.s auront peut-être la chance de marcher sur la lune. L’occasion de parler des projets et des défis de l’Europe de l’espace, une expression qui mérite beaucoup de nuances.