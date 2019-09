L'oeil de Pierre Marlet - L'autre 11 septembre - 11/09/2019

Le 11 septembre 1973, au Chili, le général Augusto PINOCHET s’emparait du pouvoir démocratique par un coup d’Etat contre Salvador ALLENDE, élu démocratiquement en 1970. Il dirigera le Chili pendant 17 ans. Sa dictature fait 3200 morts et disparus et près de 40 000 personnes torturées. PINOCHET sera arrêté à Londres en 1998, suite à une plainte déposée en Espagne pour, génocide, terrorisme et tortures. Libéré en 2000, il retourne au Chili où il meurt, 6 ans plus tard.