L'oeil de : Le projet "What the foot" sur Auvio

Johanna de TESSIERES vient nous présenter son projet « What the foot », réalisé avec le collectif HUMA. Il s’agit d’un projet photographique explorant la relation entre les femmes et le football en tant qu’outil d’émancipation et d’égalité. Leurs reportages traversent les continents à la rencontre de joueuses, de Bruxelles à l’Argentine, au Bénin et à la Palestine. L’exposition a lieu du jeudi 20 février au dimanche 15 mars au Géopolis, centre du photoreportage.