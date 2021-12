Fruit de la collaboration entre la compagnie Transe-en-Danse et de personnes sans-papiers, la pièce « La coupe du monde de la honte » a été présentée à l’Eglise du Béguinage à Bruxelles. Le spectacle évoque les conditions de travail imposées aux travailleurs migrants au Qatar. On reçoit Coline Billen, directrice artistique de Transe-en-Danse et deux protagonistes du spectacle, Mohamed et Hamid.