L'invité de Matin Première : Olivia Borlée sur Auvio

Olivia Borlée, ex-sportive professionnelle, championne olympique, et aujourd’hui chef d’entreprise. Si on lui avait dit il y a un an que l’été 2020 se passerait sans JO’s, elle aurait sans doute eu plus facile à prendre sa décision d’arrêter. De laisser ses spikes au placard. Et de se lancer pleinement dans la vie de chef d’entreprise. Elle qui fut porte-drapeau de la délégation belge à Rio en 2016. Elle qui a remporté la médaille d’or olympique avec le relais 4X100 à Pékin en 2008. Elle qui observe encore et toujours ses frères concourir dans les plus grandes compétitions du monde.

