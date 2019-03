L'invitée de Matin Première : Ghaliya Djelloul - Que se passe-t-il en Algérie ? - 12/03/2019

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat et reporte les élections.La pays connaît des manifestations inédites, une mobilisation importante des étudiants et, depuis dimanche, un début de grève générale. Que se passe-t-il en Algérie ? Comment décoder ces mouvements ? Un air de printemps de arabe ?



Ecoutez Ghaliya Djelloul, sociologueà l'UCL et spécialiste de l’Algérie.