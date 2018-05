L'invitée de Matin Première : Cécile Kyenge - Unique ministre d'origine africaine au...

Cécile Kyenge, euro-député mais aussi figure d’exception dans son pays. Première et unique Ministre d’origine africaine dans un Gouvernement italien. Entre 2013 et 2014, elle a été Ministre pour l’Intégration dans l’équipe de centre gauche d’Enrico Letta. Cécile Kyenge a été et est régulièrement la cible d’insultes racistes de la part d’autres responsables politiques italiens.