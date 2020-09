L'invité de Matin Première : La rentrée universitaire sur Auvio

C’est la rentrée universitaire cette semaine. On abordera les défis qui attendent les hautes écoles et les universités, avec la ministre de l’enseignement supérieur, Valérie GLATIGNY. Est-on prêt si les « codes couleur » devaient évoluer ? Quels sont les protocoles mis en place pour que l’année puisse se dérouler au mieux pour les étudiants ? Notamment si davantage de cours doivent être donnés à distance. On évoquera avec la ministre la question des stages et du folklore estudiantin.