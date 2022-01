L'invitée de Matin Première : Tinne Van Der Straeten

La question s’invite à nouveau à la table du gouvernement fédéral. Chacun y va de sa proposition. La ministre de l'écologie Tinne VAN DER STRAETEN est censée évaluer la faisabilité et la pertinence des différentes pistes. Va-t-on élargir l’assiette des bénéficiaires de l’aide ? La classe moyenne doit-elle être soutenue et comment ? Nous évoquerons aussi l’autre dossier énergétique qui va continuer de rythmer certains débats début 2022… le nucléaire. Suite et toujours pas fin.