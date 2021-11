L'invitée de Matin Première : Societa Ngo

Sur les dossiers de politique migratoire, les actions en justice contre l’Etat belge et le secrétaire d’Etat Sammy Mahdi se multiplient. Plus que lors de la précédente législature. Comment l’expliquer ? Y aurait-il un revirement dans la politique actuelle ? On en parle avec Sotieta Ngo, directrice du CIRE (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers)



Grève des sans-papiers, places d’accueil manquantes chez Fedasil, problèmes aux frontières dans l’attribution de visa d’études, les polémiques rythment fréquemment l’actualité.