L'invitée de Matin Première : Simona Frankel - La situation à Gaza et au Proche-Orient -...

L’ambassadeur d’Israel en Belgique, Simona Frankel évoque la situation à Gaza et au Proche-Orient.



Le transfert de l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem provoque la colère des Palestiniens qui ont manifesté toute la journée dans la bande de Gaza près de la frontière. Les soldats israéliens ont répliqué et ont fait plusieurs dizaines de tués parmi les manifestants. le dernier bilan fait état de 55 morts et 2200 blessés dont la moité par balles.