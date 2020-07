L'invité de Matin Première : Allons-nous payer moins d’impôts cette année ? sur Auvio

Allons-nous payer moins d’impôts cette année ? Et quid pour l’an prochain, quelle sera la fiscalité « post-Covid » ? On en parle avec l’avocate fiscaliste, Sabrina Scarna.



La déclaration d’impôts sur papier devait être envoyée pour ce mardi 30 juin. Tax-on-web, ce sera pour la mi-juillet

En 2019, les contribuables ont encore bénéficié des effets du tax shift, qui prévoit un allégement de la taxation sur le travail. Cela se traduira donc encore dans notre déclaration 2020. De plus, cette année, la déclaration de revenus présente peu de changements par rapport à l'année passée.