L'invité de Matin Première : Première ministre transgenre en Europe sur Auvio

Les réactions se multiplient après l’assassinat présumé homophobe d’un homme à Beveren.



Petra De Sutter a réagi sur les réseaux sociaux : "Qu'est-ce qui pousse les gens à aller si loin dans leur haine qu'ils tuent un homme juste parce qu'il aime les hommes. Condamnons ce lâche assassinat dans les termes les plus forts possibles. Et mettre fin à l'homophobie et à la transphobie, même ici avec nous." Par son histoire, Petra De SUTTER, première ministre transgenre en Europe, continue de sensibiliser l’opinion sur ces questions. Observe-t-elle une régression en Belgique ?