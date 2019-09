L'invitée de Matin Première : Pascale Delcominette - Administratrice générale de l’AWEX -...

Thomas GADISSEUX et François HEUREUX reçoivent Pascale DELCOMINETTE, administratrice générale de l’AWEX, l’Agence wallonne à l’Exportation et aux investissements étrangers. Comment le milieu des entreprises réagit-il au contexte chaotique autour du Brexit ? Se prépare-t-on au pire ? Alors que le scénario du "no deal" autour du Brexit se dessine jour après jour, comment nos entreprises wallonnes et belges se préparent-elles ? Encore très dépendantes de l’Europe, si l’Union est en crise, quelles seront les conséquences sur notre économie ?