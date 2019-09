L'invitée de Matin Première : Marie-Hélène Ska - Que pensent les syndicats de l'accord wallon ?...

La secrétaire générale de la CSC a décortiqué l’accord wallon et communautaire. Les syndicats avaient été consultés, dans le cadre des échanges avec la société civile. Y retrouve-t-on leur contribution ? Sur un plan fédéral, le syndicat chrétien s’inquiète du dérapage budgétaire et des conséquences sur la sécurité sociale. Nous évoquerons aussi les actions chez Proximus et la question du salaire du futur grand patron de l’opérateur Telecom.