L'invitée de Matin Première : Karine Lalieux

La réforme des pensions sera l’un des grands dossiers de 2022. Et comme d’autres textes, il est dans la file d’attente.

La Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale travaille depuis 1 an et demi sur son projet, recalé à l’automne, elle l’a présenté lors du dernier conseil des Ministres. À quel âge pourrons-nous partir à la retraite et avec quelle conditions ? Cette réforme va cristalliser les débats « gauche-droite » au sein du gouvernement fédéral durant les prochaines semaines. Un dossier, parmi d’autres. Toujours aucun accord autour de l’énergie. Le monde politique n’entend-il pas l’urgence sociale ?