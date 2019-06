Jessika Soors est l'anti-Francken, l'anti-Dries Van Langenhove. Elle a mené campagne sur leur terrain, le Brabant flamand, et sur leurs thèmes, la migration et la sécurité. Cette spécialiste de la déradicalisation, arabophone et islamologue, fait son entrée au parlement fédéral ce jeudi. Le racisme est devenue la norme en Flandre, dit-elle. Pourquoi?