L'invitée de Matin Première : Frédérique Ries - Les enjeux des élections européennes -...

Les étoiles du drapeau européen sont-elles en train de pâlir dangereusement, dans l’ombre des populistes et des extrémistes qui menacent l’Union de l’intérieur ? Et si l’élection de mai prochain était la plus importante depuis les premiers rêves de construction ?



Pour évoquer ses enjeux, Frédérique Ries. Elle est l'une des députées les plus expérimentées du parlement européen, en lice pour un 5e mandat consécutif.