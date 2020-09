L'invité de Matin Première : La N-VA est-elle hors jeu ? sur Auvio

Ils sont hors-jeu, et sortent l’artillerie pour critiquer le début des négociations entre les 7 partenaires de la coalition « Vivaldi ».



Les nationalistes estiment que ce gouvernement sera une catastrophe pour la Flandre, et que c’est le signe « d’une démocratie qui ne fonctionne plus. »

La vice-présidente de la N-VA, Cieltje Van Achter est l’invitée de la matinale. Elle nous explique la position du parti. La N-VA n’a-t-elle pas eu sa chance ? Quelles conséquences pour les autres niveaux de pouvoir, notamment en Flandre ?